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Сегодня, 07:40

«Вашингтон» потерпел поражение от «Колорадо». Овечкин забросил одну шайбу

Овечкин забросил одну шайбу в проигранном матче «Вашингтона» против «Колорадо»
Евгений Козинов
Корреспондент
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25 января. «Колорадо» — «Вашингтон» — 3:2.
Фото USA Today Sports

«Колорадо» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Эвеланш» одержали шестую победу подряд.

В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 811-й за карьеру.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев стал первой звездой встречи. Он отразил 37 из 39 бросков.

«Колорадо» набрал 55 очков и идет на 7-й строчке в Западной конференции. «Вашингтон» занимает 8-е место в Восточной конференции (56 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вашингтон» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Лехконен — 15 (Маккиннон, Тэйвз), 8:57 — 1:0. Кольяно — 7 (Макдермид, О`Коннор), 22:04 — 2:0. Шири — 12 (Фехервари, Манта), 24:48 — 2:1. Ньюхук — 11 (О`Коннор, Жирар), 35:39 — 3:1. Овечкин — 31 (Строум), 49:44 — 3:2.

Вратари: Георгиев — Кемпер (57:45).

Штраф: 4 — 0.

Броски: 26 (9+14+3) — 39 (13+11+15).

Наши: Ничушкин (19.54/1/0) — Кузнецов (16.49/1/-1), Овечкин (23.32/3/0), Орлов (24.17/0/-1).

25 января. Денвер. Ball Arena.

Александр Овечкин
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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
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2 Нью-Джерси 47 31 16 66
3 Рейнджерс 47 26 21 59
4 Питтсбург 47 24 23 56
5 Вашингтон 50 25 25 56
6 Айлендерс 49 23 26 51
7 Филадельфия 49 20 29 48
8 Коламбус 47 14 33 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 47 38 9 80
2 Торонто 48 29 19 66
3 Тампа-Бэй 46 30 16 61
4 Баффало 47 25 22 53
5 Флорида 50 23 27 52
6 Детройт 46 20 26 48
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 48 20 28 43
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 49 28 21 64
2 Виннипег 49 31 18 63
3 Колорадо 46 26 20 55
4 Миннесота 46 25 21 54
5 Нэшвилл 47 23 24 52
6 Сент-Луис 48 23 25 49
7 Аризона 48 15 33 35
8 Чикаго 46 14 32 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 49 29 20 61
2 Лос-Анджелес 50 27 23 60
3 Сиэтл 46 27 19 59
4 Эдмонтон 48 27 21 57
5 Калгари 48 23 25 55
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7 Сан-Хосе 49 14 35 38
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Питтсбург – Флорида
 7 : 6 ОТ
25.01 03:00
Тампа-Бэй – Миннесота
 4 : 2
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Филадельфия – Лос-Анджелес
 3 : 4 ОТ
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Детройт – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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