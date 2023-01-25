«Вашингтон» потерпел поражение от «Колорадо». Овечкин забросил одну шайбу
«Колорадо» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Эвеланш» одержали шестую победу подряд.
В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 811-й за карьеру.
Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев стал первой звездой встречи. Он отразил 37 из 39 бросков.
«Колорадо» набрал 55 очков и идет на 7-й строчке в Западной конференции. «Вашингтон» занимает 8-е место в Восточной конференции (56 очков).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Вашингтон» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Лехконен — 15 (Маккиннон, Тэйвз), 8:57 — 1:0. Кольяно — 7 (Макдермид, О`Коннор), 22:04 — 2:0. Шири — 12 (Фехервари, Манта), 24:48 — 2:1. Ньюхук — 11 (О`Коннор, Жирар), 35:39 — 3:1. Овечкин — 31 (Строум), 49:44 — 3:2.
Вратари: Георгиев — Кемпер (57:45).
Штраф: 4 — 0.
Броски: 26 (9+14+3) — 39 (13+11+15).
Наши: Ничушкин (19.54/1/0) — Кузнецов (16.49/1/-1), Овечкин (23.32/3/0), Орлов (24.17/0/-1).
25 января. Денвер. Ball Arena.
|Столичный дивизион
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|31
|16
|66
|3
|Рейнджерс
|47
|26
|21
|59
|4
|Питтсбург
|47
|24
|23
|56
|5
|Вашингтон
|50
|25
|25
|56
|6
|Айлендерс
|49
|23
|26
|51
|7
|Филадельфия
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|20
|29
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|8
|Коламбус
|47
|14
|33
|31
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|В
|П
|О
|1
|Бостон
|47
|38
|9
|80
|2
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|29
|19
|66
|3
|Тампа-Бэй
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|30
|16
|61
|4
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|47
|25
|22
|53
|5
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|50
|23
|27
|52
|6
|Детройт
|46
|20
|26
|48
|7
|Оттава
|46
|20
|26
|43
|8
|Монреаль
|48
|20
|28
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|49
|28
|21
|64
|2
|Виннипег
|49
|31
|18
|63
|3
|Колорадо
|46
|26
|20
|55
|4
|Миннесота
|46
|25
|21
|54
|5
|Нэшвилл
|47
|23
|24
|52
|6
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|49
|7
|Аризона
|48
|15
|33
|35
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|49
|29
|20
|61
|2
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|3
|Сиэтл
|46
|27
|19
|59
|4
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|5
|Калгари
|48
|23
|25
|55
|6
|Ванкувер
|47
|19
|28
|41
|7
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|38
|8
|Анахайм
|48
|14
|34
|33
|25.01
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|2 : 4
|25.01
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|7 : 6 ОТ
|25.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|4 : 2
|25.01
|03:00
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|25.01
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|25.01
|03:30
|
Нью-Джерси – Вегас
|3 : 2 ОТ
|25.01
|04:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|2 : 1
|25.01
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|3 : 5
|25.01
|05:00
|
Аризона – Анахайм
|2 : 5
|25.01
|05:00
|
Колорадо – Вашингтон
|3 : 2
|25.01
|06:00
|
Ванкувер – Чикаго
|5 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|88
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|69
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|37
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|47
|33
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|30
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|21
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|36
|2.22