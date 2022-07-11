«Колорадо» в ближайшее время может объявить о новом контракте Ничушкина

«Колорадо» серьезно продвинулось в переговорах по новому контракту с нападающим Валерием Ничушкиным. Велика вероятность, что о новом соглашение будет объявлено до открытия рынка свободных агентов, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

По нынешнему двухлетнему истекающему контракту 27-летний Ничушкин получает 2,5 миллиона долларов за сезон.

Напомним, форвард за весь плей-офф забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно набрав 15 очков.

Российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» и отыграл решающий матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» с травмой ноги.