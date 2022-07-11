«Эдмонтон» предлагал Эвандеру Кейну контракт на 4 года и 18 миллионов долларов
Стали известны переговоры «Эдмонтона» по новому контракту с нападающим Эвандером Кейном. Клуб предлагал форварду соглашение на четыре года на общую сумму в 18 миллионов долларов, сообщает журналист Ирфаан Гаффар.
Таким образом, кэпхит контракта 30-летнего вингера составил бы 4,5 миллиона. Однако такое предложение категорически не устроило Кейна.
Ранее агент хоккеиста заявил, что клуб уже разрешил ему вести переговоры с другими командами.
Прошлый сезон Кейн начинал в составе «Сан-Хосе Шаркс», но клуб расторг соглашение с игроком из-за нарушения ковидного протокола, после чего форвард стал игроком «Эдмонтона», заключив соглашение до конца сезона.
В регулярном чемпионате он набрал 39 (22+17) очков в 43 матчах. В плей-офф на его счету 13 голов и 4 результативные передачи в 15 встречах.
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|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|0
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
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|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
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|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
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|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
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|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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