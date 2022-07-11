«Эдмонтон» предлагал Эвандеру Кейну контракт на 4 года и 18 миллионов долларов

Стали известны переговоры «Эдмонтона» по новому контракту с нападающим Эвандером Кейном. Клуб предлагал форварду соглашение на четыре года на общую сумму в 18 миллионов долларов, сообщает журналист Ирфаан Гаффар.

Таким образом, кэпхит контракта 30-летнего вингера составил бы 4,5 миллиона. Однако такое предложение категорически не устроило Кейна.

Ранее агент хоккеиста заявил, что клуб уже разрешил ему вести переговоры с другими командами.

Прошлый сезон Кейн начинал в составе «Сан-Хосе Шаркс», но клуб расторг соглашение с игроком из-за нарушения ковидного протокола, после чего форвард стал игроком «Эдмонтона», заключив соглашение до конца сезона.

В регулярном чемпионате он набрал 39 (22+17) очков в 43 матчах. В плей-офф на его счету 13 голов и 4 результативные передачи в 15 встречах.