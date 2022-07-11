Джо Сакик перешел с поста генменеджера «Колорадо» на пост президента по хоккейным операциям

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Джо Сакик покинул пост генерального менеджера «Колорадо». Он получил повышение и занял пост президента по хоккейным операциям, сообщает сайт клуба.

Новым генеральным менеджером клуба стал Крис Макфарланд, который ранее был ассистентом Сакика.

Джо Сакик был признан лучшим генменеджером сезона-2021/22 в НХЛ. Он получил награду имени Джима Грегори.

В прошедшем сезоне «Лавины» стали победителями Кубка Стэнли, обыграв в финале «Тампу».