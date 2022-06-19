Беднар: «Ничушкин создан для того, чтобы играть в финале Кубка Стэнли»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар похвалил Валерия Ничушкина за игру во втором матче финала Кубка Стэнли против «Тампы» (7:0).

27-летний россиянин сделал дубль и стал первой звездой встречи.

«Ничушкин создан для того, чтобы играть в финале. Я уже говорил раньше: Валерий — большой, длинный, сильный, быстрый, цепкий, голодный, беспощадный, когда оказывается с шайбой, готовый реализовать любой момент, который у него появится. Он может играть вместе с лучшими, его можно поднимать или опускать в нижнее звено. Он умеет играть в большинстве, реализовывать численное преимущество. Даже не знаю, что еще можно сказать об этом парне

Да, я немного удивлен, что сейчас делает Ничушкин, но есть много причин, почему его игра меня не удивляет. Он очень предан делу, мотивирован и вкладывает много сил в работу. Он один из главных трудяг в «Колорадо». Ничушкин нашел свое место здесь», — приводит официальный сайт НХЛ слова Беднара.

«Колорадо» ведет в серии с «Тампой» со счетом 2-0. Третий матч состоится во вторник, 21 июня. Начало — в 3.00 (мск).