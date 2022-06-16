«Колорадо» — «Тампа»: Сергачев сравнял счет в матче

«Тампа» сравняла счет в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо» — 3:3.

На 14-й минуте второго периода голом отметился российский защитник Михаил Сергачев. Для него эта шайба стала второй в текущем плей-офф НХЛ.