Кучеров сделал 100-ю передачу в плей-офф НХЛ

После двух периодов в первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа» счет равный — 3:3.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился одной голевой передачей. Для него этот ассист стал 100-м в матчах плей-офф НХЛ.