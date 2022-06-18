Экс-главный тренер сборной России поделился ожиданиями от второго матча финала плей-офф НХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от второго матча финальной серии Кубка Стэнли-2022 между «Колорадо» и «Тампа-Бэй».

«Предугадать этот матч сложно. Думаю, борьба будет. Желание двух команд — это победить, конечно. Кто в этой сватке выйдет победителем? Сказать сложно, потому что каждый матч решающий для той или иной команды. Поэтому здесь 50 на 50. От многих факторов зависит. Как выстроит игру тренерский штаб, как сыграют вратари, как сыграют большинство и меньшинство. Гадать не собираюсь. То, что будет хорошая, интересная и напряженная игра — это точно», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Колорадо» обыграл «Тампу» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 4:3 ОТ.

Второй матч серии пройдет 19 июня. Начало — в 03.00 по московскому времени.