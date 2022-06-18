Нападающий «Колорадо» Кольяно может сыграть с «Тампой» во 2-м матче финала

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар допустил, что форвард Эндрю сыграет во втором матче серии финала Кубка Стэнли против «Тампы», сообщает сайт НХЛ.

Кольяно принял участие в утренней раскатке в субботу и в общекомандной тренировке в пятницу.

Нападающий не играет с 7 июня. Он перенес операцию после того, как рукой заблокировал бросок в четвертой игре против «Ойлерс».

Ожидается, что Назем Кадри, который также перенес операцию на руке, не сыграет во втором матче против «Тампы».

Тем временем, капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг не тренировался в общей группе накануне второй игры финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй»