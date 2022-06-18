Источник: «Флорида» пытается обменять Бобровского

Хоккейный эксперт Ник Кипреос поделился мнением о будущем вратаря Сергея Бобровского во «Флориде».

Кипреос сообщил, что «Пантерз» хотят разгрузить платежную ведомость и готовы обменять 33-летнего россиянина, при этом выплачивая ему часть зарплаты. Бобровский по контракту, который действует еще 4 года, получает 10 млн долларов.

«Флорида» намекает на то, что готова сохранить даже 50 процентов его зарплаты, но надеется, что получится все же согласовать меньшую сумму», — сказал Кипреос на радиошоу Sportsnet.

«Флорида» проиграла «Тампе» во втором раунде Кубка Стэнли-2022 со счетом в серии 0-4.

Бобровский в плей-офф сыграл за команду 10 матчей, в которых отразил 91,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,7.