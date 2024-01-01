Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Сан-Хосе»

«Колорадо» дома обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев по два очка набрали форвард Нэйтан Маккиннон (0+2) и российский нападающий Валерий Ничушкин (1+1).

«Колорадо» одержал вторую победу подряд. «Эвеланш» набрали 49 очков и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Сан-Хосе» потерпел 8-е поражение подряд. «Шаркс» с 21 очком — на 16-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Рантанен — 19 (бол., Маккиннон, Ничушкин), 6:58 — 1:0. Гертл — 13 (бол., Гранлунд, Эддисон), 36:53 — 1:1. Ничушкин — 17 (Джонсон, Маккиннон), 56:31 — 2:1. Мэнсон — 4 (мен., п.в., Тэйвз, Джохансен), 58:53 — 3:1.

Вратари: Георгиев — Кяхкенен (57:48 — 58:53).

Штраф: 8 — 24.

Броски: 33 (10+11+12) — 11 (3+6+2).

Наши: Ничушкин (22.59/4/+2) — Барабанов (13.35/1/-2), Охотюк (20.51/1/-1).

1 января. Денвер. Ball Arena. 18140 зрителей.