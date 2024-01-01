«Питтсбург» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» дома победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Питтсбург» одержал 3-ю победу подряд. «Пингвинз» с 40 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» с 43 очками — на 5-й строчке «Востока».