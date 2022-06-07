«Колорадо» повторил свой рекорд по победам на выезде подряд в Кубке Стэнли

«Колорадо» одержал семь побед на выезде подряд в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Эвеланш» повторили свой рекорд — команда уже выигрывала семь раз подряд в гостях в 1999 году. Отметим, что это является вторым результатом в истории плей-офф: такого же результата за один сезон добивались «Айлендерс» (1980, 1982) и «Чикаго» (2010).

Рекорд по победам на выезде подряд в одном розыгрыше Кубка Стэнли принадлежит «Лос-Анджелесу». «Кингз» выиграли 10 встреч в гостях подряд в 2012 году. Тогда команда стала обладателем Кубка Стэнли.

В финале плей-офф «Колорадо» сыграет с победителем серии «Рейнджерс» — «Тампа» (счет в серии — 2-1).