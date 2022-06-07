Драйзайтль и Макдэвид на двоих набрали 65 очков в 16 матчах плей-офф

«Эдмонтон» в полуфинальной серии Кубка Стэнли уступил «Колорадо» в четырех матчах.

Форварды «Ойлерз» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид провели все 16 матчей команды в плей-офф. На счету 26-летнего немца 32 (7+25) очка, у 25-летнего канадца 33 (10+23) очка. Таким образом Драйзайтль и Макдэвид набрали 65 (17+48) очков на двоих.

В финале Кубка Стэнли «Колорадо» встретится с победителем серии «Тампа» — «Рейнджерс».