«Колорадо» повторил достижение по наименьшему количеству поражений на пути к финалу Кубка Стэнли

«Колорадо» победил «Эдмонтон» в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счетом 6:5.

Таким образом, «лавины» выиграли серию — 4-0 и вышли в финал Кубка Стэнли.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, «Эвеланш» потерпел лишь два поражения на пути к финалу Кубка Стэнли (оба — в серии с «Сент-Луисом»), повторив рекордный показатель турнира.

Последней командой, которая доходила до финала Кубка Стэнли с двумя поражениями, был «Лос-Анджелес» в 2012 году.

Также с двумя поражениями до финала доходили «Питтсбург» (2008), «Анахайм» (2003), «Детройт» (1995), «Чикаго» (1992) и «Эдмонтон» (1988 и 1987).

В финале Кубка Стэнли «Колорадо» встретится с победителем пары «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (1-2).