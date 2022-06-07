«Колорадо» стал первой командой за 19 лет, выигравшей всухую две серии в одном плей-офф

«Колорадо» победил «Эдмонтон» в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счетом 6:5.

Таким образом, «лавины» выиграли серию — 4-0 и вышли в финал Кубка Стэнли.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, «Колорадо» стал первой командой с 2003 года после «Анахайма», которая выиграла всухую две серии в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

В финале Кубка Стэнли «Эвеланш» встретится с победителем пары «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (1-2).