«Колорадо» обменял форварда Берка на защитника «Каролины» Джонса

«Колорадо» обменял нападающего Каллахана Бурка на защитника «Каролины» Калеба Джонса, сообщает пресс-служба «Эвеланш».

В прошлом сезоне 26-летний американец Джонс провел 73 матча в НХЛ и набрал 16 (4+12) очков.

У 26-летнего Берка 2 матча в НХЛ в прошлом сезоне. В АХЛ он провел 70 игр и набрал 39 (16+23) очков.