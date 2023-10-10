«Колорадо» обменял форварда Берка на защитника «Каролины» Джонса
«Колорадо» обменял нападающего Каллахана Бурка на защитника «Каролины» Калеба Джонса, сообщает пресс-служба «Эвеланш».
В прошлом сезоне 26-летний американец Джонс провел 73 матча в НХЛ и набрал 16 (4+12) очков.
У 26-летнего Берка 2 матча в НХЛ в прошлом сезоне. В АХЛ он провел 70 игр и набрал 39 (16+23) очков.
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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