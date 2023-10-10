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Сегодня, 20:51

«Колорадо» обменял форварда Берка на защитника «Каролины» Джонса

Руслан Минаев
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«Колорадо» обменял нападающего Каллахана Бурка на защитника «Каролины» Калеба Джонса, сообщает пресс-служба «Эвеланш».

В прошлом сезоне 26-летний американец Джонс провел 73 матча в НХЛ и набрал 16 (4+12) очков.

У 26-летнего Берка 2 матча в НХЛ в прошлом сезоне. В АХЛ он провел 70 игр и набрал 39 (16+23) очков.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
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