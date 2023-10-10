Кирилл Капризов стал ассистентом капитана «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал ассистентом капитана клуба, сообщает пресс-служба «Уайлд» в соцсети X.

В этой роли он заменил защитника Мэтта Дамбу, который покинул «Уайлд». Капитаном «Миннесоты» является Джаред Сперджен.

В прошлом сезоне Капризов провел 73 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 76 (41+35) очков.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. «Уайлд» в первой встрече сыграют против «Флориды» (13 октября).