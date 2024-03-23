Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Коламбус»

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«Колорадо» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Эвеланш» одержали восьмую победу подряд.

Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился одной заброшенной шайбой. Голкипер Александр Георгиев отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.

Форвард Натан Маккиннон набрал 2 (1+1) и сократил отставание от Никиты Кучерова в списке лучших бомбардиров сезона.

«Колорадо» набрал 95 очков и поднялся на 2-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет последним в Восточной конференции — 58 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Коламбус» — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Голы: Северсон — 7 (Годро, Дженнер), 4:28 — 0:1. Макар — 18 (Лехконен, Друэн), 11:00 — 1:1. Колтон — 15 (Вуд, Паризе), 25:43 — 2:1. Рантанен — 38 (Мэнсон, Жирар), 27:07 — 3:1. Маккиннон — 43 (Макар), 46:01 — 4:1. Рантанен — 39 (бол., Маккиннон, Друэн), 47:14 — 5:1. Ничушкин — 26 (Миттельштадт, Рантанен), 53:38 — 6:1.

Вратари: Георгиев — Мерзликинс.

Штраф: 5 — 11.

Броски: 50 (14+22+14) — 24 (5+7+12).

Наши: Ничушкин (19.42/2/+2), Тренин (12.08/2/0) — Воронков (10.37/0/0), Марченко (14.54/1/-2), Проворов (20.00/4/-1).

23 марта. Денвер. Ball Arena. 18117 зрителей.