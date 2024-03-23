Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Коламбус»
«Колорадо» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Эвеланш» одержали восьмую победу подряд.
Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился одной заброшенной шайбой. Голкипер Александр Георгиев отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.
Форвард Натан Маккиннон набрал 2 (1+1) и сократил отставание от Никиты Кучерова в списке лучших бомбардиров сезона.
«Колорадо» набрал 95 очков и поднялся на 2-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет последним в Восточной конференции — 58 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Коламбус» — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)
Голы: Северсон — 7 (Годро, Дженнер), 4:28 — 0:1. Макар — 18 (Лехконен, Друэн), 11:00 — 1:1. Колтон — 15 (Вуд, Паризе), 25:43 — 2:1. Рантанен — 38 (Мэнсон, Жирар), 27:07 — 3:1. Маккиннон — 43 (Макар), 46:01 — 4:1. Рантанен — 39 (бол., Маккиннон, Друэн), 47:14 — 5:1. Ничушкин — 26 (Миттельштадт, Рантанен), 53:38 — 6:1.
Вратари: Георгиев — Мерзликинс.
Штраф: 5 — 11.
Броски: 50 (14+22+14) — 24 (5+7+12).
Наши: Ничушкин (19.42/2/+2), Тренин (12.08/2/0) — Воронков (10.37/0/0), Марченко (14.54/1/-2), Проворов (20.00/4/-1).
23 марта. Денвер. Ball Arena. 18117 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|70
|46
|24
|96
|2
|Каролина
|71
|44
|27
|95
|3
|Филадельфия
|70
|35
|35
|79
|4
|Вашингтон
|69
|34
|35
|77
|5
|Айлендерс
|69
|29
|40
|73
|6
|Нью-Джерси
|70
|34
|36
|72
|7
|Питтсбург
|69
|30
|39
|69
|8
|Коламбус
|70
|23
|47
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|71
|41
|30
|97
|2
|Флорида
|69
|45
|24
|94
|3
|Торонто
|68
|39
|29
|87
|4
|Тампа-Бэй
|69
|38
|31
|82
|5
|Детройт
|70
|36
|34
|78
|6
|Баффало
|71
|33
|38
|71
|7
|Монреаль
|69
|25
|44
|62
|8
|Оттава
|68
|28
|40
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|45
|25
|95
|2
|Даллас
|71
|43
|28
|95
|3
|Виннипег
|69
|44
|25
|93
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Сент-Луис
|70
|37
|33
|77
|6
|Миннесота
|70
|34
|36
|76
|7
|Аризона
|69
|28
|41
|61
|8
|Чикаго
|70
|19
|51
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|70
|44
|26
|96
|2
|Эдмонтон
|67
|42
|25
|88
|3
|Лос-Анджелес
|69
|36
|33
|83
|4
|Вегас
|69
|37
|32
|81
|5
|Калгари
|68
|33
|35
|71
|6
|Сиэтл
|68
|28
|40
|68
|7
|Анахайм
|70
|24
|46
|51
|8
|Сан-Хосе
|69
|16
|53
|39
|23.03
|02:00
|
Вашингтон – Каролина
|7 : 6 Б
|23.03
|03:00
|
Даллас – Питтсбург
|4 : 2
|23.03
|04:00
|
Колорадо – Коламбус
|6 : 1
|23.03
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|2 : 1 ОТ
|23.03
|20:00
|
Айлендерс – Виннипег
|- : -
|23.03
|20:00
|
Филадельфия – Бостон
|- : -
|23.03
|21:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|68
|122
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|70
|119
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|112
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|66
|50
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|69
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Джейк Аллен
Нью-Джерси
|4
|1.76