Ахо единолично занял третье место по очкам в истории «Каролины»

Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:7 Б).

Как сообщает сайт лиги, Ахо за карьеру набрал 547 (248+299) очков в 588 матчах и по этому показателю обошел Кевина Дайнина (544 очка в 708 играх), единолично заняв третье место в истории клуба.

Первое место по очками за «Каролину» занимает Рон Фрэнсис (1175), второе — Эрик Стаал (775).