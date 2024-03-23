«Даллас» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Старз» дубль оформил Джейми Бенн, еще по голу забили Джо Павелски и Сэм Стил. У «Пингвинз» отличились Майкл Бантинг и Рикард Ракелль.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте