Дубль Ничушкина помог «Колорадо» переиграть «Эдмонтон»

«Колорадо» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил две шайбы. 29-летний россиянин завершил регулярку с 53 (28+25) очками.

Форвард Нэйтан Маккиннон сделал две голевые передачи и достиг отметки в 140 (51+89) очков. Таким образом, он не смог в последнем матче регулярки догнать российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров, уступив 4 очка.

«Колорадо» финишровал на 4-й строчке в Западной конференции — 107 очков. «Эдмонтон» стал 5-м — 104 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Эдмонтон» — 5:1 (4:1, 1:0, 0:0)

Голы: Ничушкин — 27 (Лехконен, Миттельштадт), 1:19 — 1:0. Рантанен — 42 (Тэйвз, Маккиннон), 5:48 — 2:0. Ничушкин — 28 (бол., Маккиннон, Макар), 7:37 — 3:0. Мэнсон — 8 (Уокер, Тренин), 10:17 — 4:0. Холлоуэй — 6 (бол., Броберг, Кулак), 15:22 — 4:1. Паризе — 5 (Колтон, Вуд), 32:00 — 5:1.

Вратари: Аннунен — Скиннер (Пикар, 20:00).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (13+10+4) — 26 (7+7+12).

Наши: Ничушкин (18.59/6/+1), Тренин (13.04/1/+1) — -.

19 апреля. Денвер. Ball Arena. 18 129 зрителей.