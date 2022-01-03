«Колорадо» переиграл «Анахайм». Ничушкин пропустил матч
01:41
«Колорадо» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Дакс» потерпели четвертое поражение кряду.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустил игру из-за болезни.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Анахайм» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Голы: Кэррик — 8 (Шаттенкирк, Терри), 1:55 — 0:1. Фаулер — 5 (бол., Комтуа, Шаттенкирк), 23:22 — 0:2. Тэйвз — 5 (бол., Рантанен, Кадри), 31:47 — 1:2. Ландескуг — 10 (бол., Маккиннон, Макар), 43:19 — 2:2. О`Коннор — 6 (Маккиннон, Рантанен), 58:49 — 3:2. Рантанен — 14 (п.в., Маккиннон), 59:28 — 4:2.
Вратари: Кемпер — Гибсон (59:01 — 59:28).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 36 (12+12+12) — 31 (12+13+6).
2 января. Денвер. Ball Arena.
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