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«Колорадо» переиграл «Анахайм». Ничушкин пропустил матч

01:41
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«Колорадо» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Дакс» потерпели четвертое поражение кряду.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустил игру из-за болезни.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Анахайм» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Кэррик — 8 (Шаттенкирк, Терри), 1:55 — 0:1. Фаулер — 5 (бол., Комтуа, Шаттенкирк), 23:22 — 0:2. Тэйвз — 5 (бол., Рантанен, Кадри), 31:47 — 1:2. Ландескуг — 10 (бол., Маккиннон, Макар), 43:19 — 2:2. О`Коннор — 6 (Маккиннон, Рантанен), 58:49 — 3:2. Рантанен — 14 (п.в., Маккиннон), 59:28 — 4:2.

Вратари: Кемпер — Гибсон (59:01 — 59:28).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 36 (12+12+12) — 31 (12+13+6).

2 января. Денвер. Ball Arena.

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Евгений Козинов все материалы автора
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