Шестеркин сделал четвертый шатаут за карьеру в НХЛ
01:19
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» (4:0).
Как сообщает официальный Twitter клуба, россиянин провел «сухой» матч в четвертый раз за карьеру в НХЛ. В текущем сезоне он провел второй матч без пропущенных голов.
Шестеркин в этом матче отразил 38 бросков. Он был признан второй звездой игры. Первой стал автор хет-трика Мика Зибанежад.
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