Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Шестеркин сделал четвертый шатаут за карьеру в НХЛ

01:19
Теги:

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» (4:0).

Как сообщает официальный Twitter клуба, россиянин провел «сухой» матч в четвертый раз за карьеру в НХЛ. В текущем сезоне он провел второй матч без пропущенных голов.

Шестеркин в этом матче отразил 38 бросков. Он был признан второй звездой игры. Первой стал автор хет-трика Мика Зибанежад.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Медведева и Милохин взорвали зал новогодним номером и нежным поцелуем: обзор полуфинала «Ледникового периода»
Польский аналитик оценил борьбу добровольческих батальонов Украины
0
Реклама