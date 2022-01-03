Шестеркин сделал четвертый шатаут за карьеру в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» (4:0).

Как сообщает официальный Twitter клуба, россиянин провел «сухой» матч в четвертый раз за карьеру в НХЛ. В текущем сезоне он провел второй матч без пропущенных голов.

Шестеркин в этом матче отразил 38 бросков. Он был признан второй звездой игры. Первой стал автор хет-трика Мика Зибанежад.