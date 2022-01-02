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НХЛ, расписание матчей 2 и 3 января: «Вашингтон» — «Нью-Джерси» и другие игры

15:30
Александр Овечкин. Фото Getty Images
Александр Овечкин. Фото Getty Images
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Вечером 2 января и в ночь на 3-е пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

20:30. «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»

21:00. «Детройт» — «Бостон»

21:00. «Питтсбург» — «Сан-Хосе»

23:00. «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

23:00. «Колорадо» — «Анахайм»

00:00. «Вегас» — «Виннипег»

03:00. «Чикаго» — «Калгари»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»

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