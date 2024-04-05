«Коламбус» из-за травмы заменил Тарасова в конце первого периода матча с «Айлендерс»

«Коламбус» заменил вратаря в конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 18-й минуте встречи вместо россиянина Даниила Тарасова место в воротах занял Джет Гривз. 25-летний россиянин до того, как получить травму, отразил 13 из 15 бросков по своим воротам.

После 20 минут игры счет на табло 2:2.