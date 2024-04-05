Марченко забросил «Айлендерс» от шлема Сорокина

«Коламбус» сравнял счет в конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 18-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Кирилл Марченко. Он бросил шайбу в маску российскому вратарю «островитян» Илье Сорокину и сравнял счет. Для него этот гол стал 21-м в текущем сезоне.

Теперь у 23-летнего россиянина 38 (21+17) очков в этом сезоне.