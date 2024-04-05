Куликов забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Флорида» выигрывает у «Оттавы» после первого периода в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет на табло — 2:0.

На 2-й минуте встречи шайбу забросил российский защитник Дмитрий Куликов. Для него это первый гол в текущем сезоне.

Всего в этом сезоне 33-летний россиянин набрал 20 (1+19) очков.