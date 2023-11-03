«Коламбус» вызвал Егора Чинахова из АХЛ

«Коламбус» отозвал российского нападающего Егора Чинахова из фарм-клуба АХЛ «Кливленд Монстерс», сообщает пресс-служба «Блю Джекетс».

В обратном направлении отправлен форвард Кент Джонсон.

22-летний Чинахов был направлен в «Кливленд» 25 октября после того, как пропустил первые шесть игр сезона-2023/24 из-за травмы. В трех матчах за «Кливленд» он набрал 4 (3+1) очка.

В апреле 2023 года россиянин подписал контракт с «Коламбусом» до конца сезона-2023/24.