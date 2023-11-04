Главный тренер «Ванкувера» — о Кузьменко: «Когда мы выигрываем, меня мало волнует, кто именно забивает»

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет прокомментировал результативность российского форварда своей команды Андрея Кузьменко. В этом он набрал набрал 9 очков (3+6) в 10 матчах.

— Мы не думаем об индивидуальной статистике, — сказал Токкет. — Хоккей — командная игра. Если Андрей забивает — это для нас прекрасно, и его голы — часть нашей игры, но у нее есть и другие составляющие. Главное, чтобы мы были командой, и в этом смысле я предпочитаю не делать слишком большую ставку на чью-то персональную результативность. Когда мы выигрываем, меня мало волнует, кто именно забивает.