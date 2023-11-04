Главный тренер «Ванкувера» — о Кузьменко: «Когда мы выигрываем, меня мало волнует, кто именно забивает»
Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет прокомментировал результативность российского форварда своей команды Андрея Кузьменко. В этом он набрал набрал 9 очков (3+6) в 10 матчах.
— Мы не думаем об индивидуальной статистике, — сказал Токкет. — Хоккей — командная игра. Если Андрей забивает — это для нас прекрасно, и его голы — часть нашей игры, но у нее есть и другие составляющие. Главное, чтобы мы были командой, и в этом смысле я предпочитаю не делать слишком большую ставку на чью-то персональную результативность. Когда мы выигрываем, меня мало волнует, кто именно забивает.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|10
|8
|2
|16
|2
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|13
|3
|Айлендерс
|9
|5
|4
|12
|4
|Каролина
|11
|6
|5
|12
|5
|Коламбус
|10
|4
|6
|10
|6
|Вашингтон
|9
|4
|5
|9
|7
|Филадельфия
|10
|4
|6
|9
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|19
|2
|Детройт
|11
|6
|5
|13
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|12
|4
|Монреаль
|10
|5
|5
|12
|5
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|6
|Тампа-Бэй
|10
|4
|6
|11
|7
|Баффало
|10
|5
|5
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|7
|2
|15
|2
|Колорадо
|9
|7
|2
|14
|3
|Аризона
|10
|5
|5
|11
|4
|Виннипег
|10
|4
|6
|10
|5
|Нэшвилл
|10
|4
|6
|8
|6
|Миннесота
|10
|3
|7
|8
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|10
|1
|21
|2
|Ванкувер
|10
|7
|3
|15
|3
|Лос-Анджелес
|10
|6
|4
|14
|4
|Анахайм
|10
|6
|4
|12
|5
|Сиэтл
|11
|4
|7
|10
|6
|Эдмонтон
|9
|2
|7
|5
|7
|Калгари
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|10
|0
|10
|1
|4.11
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|- : -
|4.11
|03:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|- : -
|4.11
|22:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|- : -
|4.11
|23:00
|
Аризона – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|9
|20
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|10
|19
|
|
Йеспер Братт
Нью-Джерси
|9
|18
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|11
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|10
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|11
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1