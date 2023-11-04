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Главный тренер «Ванкувера» — о Кузьменко: «Когда мы выигрываем, меня мало волнует, кто именно забивает»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Андрей Кузьменко.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет прокомментировал результативность российского форварда своей команды Андрея Кузьменко. В этом он набрал набрал 9 очков (3+6) в 10 матчах.

— Мы не думаем об индивидуальной статистике, — сказал Токкет. — Хоккей — командная игра. Если Андрей забивает — это для нас прекрасно, и его голы — часть нашей игры, но у нее есть и другие составляющие. Главное, чтобы мы были командой, и в этом смысле я предпочитаю не делать слишком большую ставку на чью-то персональную результативность. Когда мы выигрываем, меня мало волнует, кто именно забивает.

Андрей Кузьменко. «Зачем грузиться числом голов? Хочу просто помочь «Ванкуверу» далеко пройти в плей-офф». Интервью Кузьменко после 10:1 с «Сан-Хосе»
Андрей Кузьменко
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
Рик Токкет
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НХЛ: «Баффало» примет «Филадельфию», «Сент-Луис» — «Нью-Джерси». Расписание матчей 4 ноября

Кузьменко объяснил, почему игроки «Ванкувера» не радовались голам в ворота «Сан-Хосе», начиная со второго периода
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 10 8 2 16
2 Нью-Джерси 9 6 3 13
3 Айлендерс 9 5 4 12
4 Каролина 11 6 5 12
5 Коламбус 10 4 6 10
6 Вашингтон 9 4 5 9
7 Филадельфия 10 4 6 9
8 Питтсбург 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 9 1 19
2 Детройт 11 6 5 13
3 Торонто 10 5 5 12
4 Монреаль 10 5 5 12
5 Флорида 9 5 4 11
6 Тампа-Бэй 10 4 6 11
7 Баффало 10 5 5 10
8 Оттава 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 9 7 2 15
2 Колорадо 9 7 2 14
3 Аризона 10 5 5 11
4 Виннипег 10 4 6 10
5 Нэшвилл 10 4 6 8
6 Миннесота 10 3 7 8
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 10 1 21
2 Ванкувер 10 7 3 15
3 Лос-Анджелес 10 6 4 14
4 Анахайм 10 6 4 12
5 Сиэтл 11 4 7 10
6 Эдмонтон 9 2 7 5
7 Калгари 10 2 8 5
8 Сан-Хосе 10 0 10 1
Результаты / календарь
25.10
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30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
4.11 02:00
Баффало – Филадельфия
 - : -
4.11 03:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 - : -
4.11 22:00
Эдмонтон – Нэшвилл
 - : -
4.11 23:00
Аризона – Виннипег
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 9 20
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 10 19
Йеспер Братт

Йеспер Братт

Нью-Джерси

 9 18
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 11 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 10 9
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 11 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Иван Просветов

Иван Просветов

Колорадо

 2 0.88
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

3 1
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