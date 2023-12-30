«Коламбус» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

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«Коламбус» победил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Торонто» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 41 очком в 33 матчах.

«Коламбус» идет на 15-й строчке с 31 очком в 37 играх.