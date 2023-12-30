«Детройт» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Детройт» победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Детройт» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 38 очками в 36 матчах.

«Нэшвилл» идет на 8-й строчке Запада с 39 очками в 36 играх.