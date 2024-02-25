«Коламбус» на своем льду примет «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 26 февраля. Матч пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «Нейшенуайд-арена» в Колумбусе, штат Огайо (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Коламбус» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Блю Джекетс» набрали 46 очков и занимают последнее, 16-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» с 81 баллом располагается на 1-й строчке «Востока».

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