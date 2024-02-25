«Питтсбург» — «Филадельфия»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Питтсбург» встретится с «Филадельфией» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 25 февраля. Матч состоится на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 23.30 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Питтсбург» — «Филадельфия» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
«Пингвинз» набрали 58 очков и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Флайерз» с 67 баллами располагаются на 7-й строчке «Востока».
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|58
|39
|19
|81
|2
|Каролина
|57
|34
|23
|73
|3
|Филадельфия
|58
|30
|28
|67
|4
|Нью-Джерси
|57
|29
|28
|62
|5
|Вашингтон
|56
|26
|30
|61
|6
|Айлендерс
|57
|23
|34
|60
|7
|Питтсбург
|54
|25
|29
|58
|8
|Коламбус
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|34
|25
|81
|2
|Флорида
|58
|38
|20
|80
|3
|Торонто
|57
|33
|24
|74
|4
|Детройт
|57
|31
|26
|68
|5
|Тампа-Бэй
|59
|31
|28
|67
|6
|Баффало
|57
|26
|31
|56
|7
|Оттава
|55
|25
|30
|53
|8
|Монреаль
|58
|22
|36
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|59
|35
|24
|78
|2
|Виннипег
|55
|35
|20
|75
|3
|Колорадо
|59
|35
|24
|75
|4
|Нэшвилл
|58
|31
|27
|64
|5
|Сент-Луис
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|58
|28
|30
|62
|7
|Аризона
|56
|23
|33
|50
|8
|Чикаго
|58
|15
|43
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|60
|38
|22
|82
|2
|Вегас
|58
|32
|26
|71
|3
|Эдмонтон
|55
|33
|22
|68
|4
|Лос-Анджелес
|56
|29
|27
|68
|5
|Калгари
|58
|28
|30
|61
|6
|Сиэтл
|57
|24
|33
|59
|7
|Анахайм
|57
|20
|37
|43
|8
|Сан-Хосе
|56
|15
|41
|35
|25.02
|02:00
|
Флорида – Вашингтон
|3 : 2 ОТ
|25.02
|03:00
|
Оттава – Вегас
|4 : 3 Б
|25.02
|03:00
|
Колорадо – Торонто
|3 : 4
|25.02
|03:00
|
Ванкувер – Бостон
|3 : 2 ОТ
|25.02
|03:00
|
Каролина – Даллас
|1 : 2
|25.02
|03:00
|
Детройт – Сент-Луис
|6 : 1
|25.02
|06:00
|
Эдмонтон – Калгари
|3 : 6
|25.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|2 : 4
|25.02
|06:00
|
Сиэтл – Миннесота
|2 : 5
|25.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|3 : 2 Б
|25.02
|21:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|- : -
|25.02
|23:30
|
Питтсбург – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|58
|98
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|59
|96
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|89
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|58
|39
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|54
|38
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|18
|1.96