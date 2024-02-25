«Питтсбург» встретится с «Филадельфией» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 25 февраля. Матч состоится на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 23.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Питтсбург» — «Филадельфия» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пингвинз» набрали 58 очков и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Флайерз» с 67 баллами располагаются на 7-й строчке «Востока».

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