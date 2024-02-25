Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» — 2:0.

Теперь на счету россиянина 100 (37+63) очков в 59 матчах. Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал такое количество баллов.

Как сообщает сайт лиги, 30-летнему форварду потребовалось меньше всего матчей в истории «Тампы», чтобы достичь 100 очков за сезон. Он превозошел свой же предыдущий рекорд (62 игры в сезоне-2018/19).

Кучеров возглавляет гонку бомбардиров сезона-2023/24 НХЛ. На втором месте находится нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, у которого 96 (34+62) очков.