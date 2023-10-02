«Коламбус»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Коламбус Блю Джекетс»
Город: Коламбус, штат Огайо (США)
Год основания: 2000
Главный тренер: Паскаль Венсан
Капитан: Бун Дженнер
Домашняя арена (вместимость): Нэшнуайд-арена (18 138)
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный
«Коламбус»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Коламбус» занял 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 59 очками и восьмую строчку в Столичном дивизионе.
«Коламбус»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Коламбус» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в Коламбусе на «Нэшнуайд-арене» игрой против «Филадельфии». Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Блю Джэкетс» встретятся с «Каролиной» в среду, 17 апреля (начало — 02.00 мск).
«Коламбус»: календарь матчей в октябре 2023
13 октября. 02.00 (мск). «Коламбус» — «Филадельфия»
15 октября. 02.00. «Коламбус» — «Рейнджерс»
17 октября. 02.00. «Коламбус» — «Детройт»
21 октября. 02.00. «Коламбус» — «Калгари»
22 октября. 03.00. «Миннесота» — «Коламбус»
25 октября. 01.30. «Коламбус» — «Анахайм»
27 октября. 02.00. «Монреаль» — «Коламбус»
29 октября. 02.00. «Коламбус» — «Айлендерс»
31 октября. 03.00. «Даллас» — «Коламбус»
Календарь матчей «Коламбуса» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Коламбуса»
Паскаль Венсан (52 года) возглавляет «Блю Джэкетс» с сентября 2023 года. Канадский специалист подписал контракт на два года, сменив Майка Бэбкока на посту главного тренера команды. С 2021 года Венсан работал в качестве ассистента тренера «Коламбуса».
Российские хоккеисты «Коламбуса»
- Даниил Тарасов (вратарь)
- Иван Проворов (защитник)
- Егор Чинахов (нападающий)
- Кирилл Марченко (нападающий)
- Дмитрий Воронков (нападающий)
«Коламбус»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -