«Коламбус»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Коламбус» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Коламбус Блю Джекетс»

Город: Коламбус, штат Огайо (США)

Год основания: 2000

Главный тренер: Паскаль Венсан

Капитан: Бун Дженнер

Домашняя арена (вместимость): Нэшнуайд-арена (18 138)

Конференция: Восточная

Дивизион: Столичный

«Коламбус»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Коламбус» занял 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 59 очками и восьмую строчку в Столичном дивизионе.

«Коламбус»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Коламбус» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в Коламбусе на «Нэшнуайд-арене» игрой против «Филадельфии». Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Блю Джэкетс» встретятся с «Каролиной» в среду, 17 апреля (начало — 02.00 мск).

«Коламбус»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября. 02.00 (мск). «Коламбус» — «Филадельфия»

15 октября. 02.00. «Коламбус» — «Рейнджерс»

17 октября. 02.00. «Коламбус» — «Детройт»

21 октября. 02.00. «Коламбус» — «Калгари»

22 октября. 03.00. «Миннесота» — «Коламбус»

25 октября. 01.30. «Коламбус» — «Анахайм»

27 октября. 02.00. «Монреаль» — «Коламбус»

29 октября. 02.00. «Коламбус» — «Айлендерс»

31 октября. 03.00. «Даллас» — «Коламбус»

Календарь матчей «Коламбуса» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Коламбуса»

Паскаль Венсан (52 года) возглавляет «Блю Джэкетс» с сентября 2023 года. Канадский специалист подписал контракт на два года, сменив Майка Бэбкока на посту главного тренера команды. С 2021 года Венсан работал в качестве ассистента тренера «Коламбуса».

Российские хоккеисты «Коламбуса»

Даниил Тарасов (вратарь)

Иван Проворов (защитник)

Егор Чинахов (нападающий)

Кирилл Марченко (нападающий)

Дмитрий Воронков (нападающий)

«Коламбус»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».