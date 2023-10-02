Михеев пропустит начало сезона НХЛ

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев пропустит первый матч сезона в НХЛ.

«Сейчас ему разрешено больше контактов, так что мы даем ему это. Доктора не хотят позволять ему участвовать в первом матче. У нас впереди еще пара тренировок, он примет в них участие», — цитирует главного тренера «Кэнакс» Рика Токкера Sportsnet.

В прошлом сезоне 28-летний форвард провел 48 матчей за «Ванкувер» и отметился 28 (13+15) очками.

Сезон-2023/24 НХЛ стартует 11 октября.

В феврале Михеев перенес операцию на колене после повреждения крестообразной связки.