«Коламбус» показал фото Марченко с первой шайбой в НХЛ

Пресс-служба «Коламбуса» выложила фото форварда Кирилла Марченко после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (6:5 ОТ).

22-летний россиянин забросил первую шайбу и набрал первое очко в лиге.

Марченко провел 4 матча в НХЛ. Также на его счету 19 (8+11) очков в 16 матчах АХЛ.