«Вашингтон» обыграл «Виннипег», Овечкин забросил шайбу в пустые ворота

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 5:2.

В составе «Кэпиталз» по шайбе забросили Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, который забил в пустые ворота, защитник Дмитрий Орлов сделал две результативные передачи.

После этого матча «Вашингтон» с 32 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Виннипег» с 37 очками — на второй строчке «Запада».

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«Виннипег» — «Вашингтон» — 2:5 (0:0, 0:4, 2:1)

Голы: ван Римсдайк — 2 (Дауд, Протас), 23:25 — 0:1. Кузнецов — 4 (бол., Карлсон, Шири), 28:21 — 0:2. Юханссон — 7 (мен., буллит), 29:55 — 0:3. Эллер — 6 (Манта, Орлов), 35:24 — 0:4. Лаури — 7 (Моррисси, Бэррон), 40:35 — 1:4. Дюбуа — 14 (Коннор, Эйссимонт), 43:29 — 2:4. Овечкин — 17 (п.в., Орлов), 57:48 — 2:5.

Вратари: Хеллибак (56:20 — 57:48) — Линдгрен.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 31 (10+9+12) — 36 (9+15+12).

Наши: — - Кузнецов (18.15/2/0), Овечкин (16.02/3/-1), Орлов (21.29/3/0).

12 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 14096 зрителей.