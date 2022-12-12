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12 декабря, 05:34

«Вашингтон» обыграл «Виннипег», Овечкин забросил шайбу в пустые ворота

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» — «Вашингтон» (2:5).
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 5:2.

В составе «Кэпиталз» по шайбе забросили Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, который забил в пустые ворота, защитник Дмитрий Орлов сделал две результативные передачи.

После этого матча «Вашингтон» с 32 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Виннипег» с 37 очками — на второй строчке «Запада».

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«Виннипег» — «Вашингтон» — 2:5 (0:0, 0:4, 2:1)

Голы: ван Римсдайк — 2 (Дауд, Протас), 23:25 — 0:1. Кузнецов — 4 (бол., Карлсон, Шири), 28:21 — 0:2. Юханссон — 7 (мен., буллит), 29:55 — 0:3. Эллер — 6 (Манта, Орлов), 35:24 — 0:4. Лаури — 7 (Моррисси, Бэррон), 40:35 — 1:4. Дюбуа — 14 (Коннор, Эйссимонт), 43:29 — 2:4. Овечкин — 17 (п.в., Орлов), 57:48 — 2:5.

Вратари: Хеллибак (56:20 — 57:48) — Линдгрен.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 31 (10+9+12) — 36 (9+15+12).

Наши: — - Кузнецов (18.15/2/0), Овечкин (16.02/3/-1), Орлов (21.29/3/0).

12 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 14096 зрителей.

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ХК Виннипег Джетс
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2 Питтсбург 29 17 12 38
3 Каролина 27 15 12 36
4 Рейнджерс 30 15 15 35
5 Айлендерс 29 17 12 34
6 Вашингтон 30 14 16 32
7 Филадельфия 29 9 20 25
8 Коламбус 27 10 17 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 22 5 45
2 Торонто 29 18 11 42
3 Тампа-Бэй 27 17 10 35
4 Детройт 27 13 14 32
5 Монреаль 28 14 14 30
6 Флорида 29 13 16 30
7 Оттава 28 12 16 26
8 Баффало 28 12 16 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 27 18 9 37
2 Даллас 29 16 13 37
3 Миннесота 28 15 13 32
4 Колорадо 26 14 12 30
5 Нэшвилл 26 12 14 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 26 9 17 22
8 Чикаго 26 7 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 41
2 Сиэтл 27 16 11 35
3 Лос-Анджелес 31 15 16 35
4 Эдмонтон 29 16 13 32
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6 Ванкувер 28 12 16 27
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8 Анахайм 29 7 22 17
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Питтсбург – Даллас
 2 : 1
13.12 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
13.12 03:30
Оттава – Анахайм
 3 : 0
13.12 04:00
Миннесота – Эдмонтон
 2 : 1
13.12 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
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