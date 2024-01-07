«Коламбус» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» и «Миннесота» встречались в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Коламбусе 7 января и завершилась победой гостей — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов игры «Коламбус» — «Миннесота» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Коламбус» с 35 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции, «Миннесота» с 38 очками — на 13-й строчке «Запада».