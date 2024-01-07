В НХЛ прервалась результативная серия Свечникова

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не сумел отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (1:2).

Встреча проходила 7 января. 23-летний Россиянин нанес три броска в створ и не сумел реализовать послематчевый буллит.

Ранее Свечников забивал в шести матчах подряд. Он повторил рекорд НХЛ по продолжительности серии матчей с 2+ набранными очками.