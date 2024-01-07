«Коламбус» уступил в овертайме «Миннесоте», у Марченко результативная передача
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Миннесоте» со счетом 3:4.
В составе «Блю Джэкетс» хет-трик оформил Коул Силлинджер, Кирилл Марченко сделал результативную передачу, вратарь Даниил Тарасов отразил 33 броска из 37. У «Уайлд» 3 (2+1) очка набрал Мэттью Болди, еще по голу забили Маркус Йоханссон и Марко Росси.
После этого матча «Коламбус» с 35 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции, «Миннесота» с 38 очками — на 13-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Миннесота» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Силлинджер — 5 (Бин, Боквист), 8:09 — 1:0. Болди — 12 (бол., Фэйбер, Эрикссон Эк), 14:48 — 1:1. Силлинджер — 6 (Марченко), 20:17 — 2:1. Болди — 13 (бол., Зуккарелло, Фэйбер), 30:15 — 2:2. Силлинджер — 7 (бол., Боквист), 54:15 — 3:2. Юханссон — 5 (Хартман), 58:28 — 3:3. Росси — 12 (Болди, Фэйбер), 63:05 — 3:4.
Вратари: Тарасов — Флери.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 28 (7+10+8+3) — 37 (11+11+13+2).
Наши: Воронков (9.17/0/0), Марченко (15.51/2/+1), Проворов (22.58/1/0), Чинахов (18.24/4/+2) — -.
7 января. Коламбус. Nationwide Arena. 18771 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|38
|26
|12
|54
|2
|Каролина
|39
|22
|17
|48
|3
|Айлендерс
|38
|18
|20
|46
|4
|Филадельфия
|39
|20
|19
|46
|5
|Нью-Джерси
|37
|21
|16
|44
|6
|Питтсбург
|37
|19
|18
|42
|7
|Вашингтон
|37
|18
|19
|42
|8
|Коламбус
|41
|13
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|24
|14
|54
|2
|Флорида
|39
|25
|14
|52
|3
|Торонто
|36
|19
|17
|45
|4
|Тампа-Бэй
|41
|19
|22
|43
|5
|Детройт
|39
|19
|20
|42
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|39
|16
|23
|36
|8
|Оттава
|34
|14
|20
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|38
|25
|13
|54
|2
|Колорадо
|40
|25
|15
|53
|3
|Даллас
|37
|22
|15
|49
|4
|Нэшвилл
|39
|21
|18
|43
|5
|Аризона
|37
|19
|18
|40
|6
|Сент-Луис
|37
|19
|18
|39
|7
|Миннесота
|38
|17
|21
|38
|8
|Чикаго
|39
|11
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|38
|24
|14
|51
|2
|Вегас
|39
|22
|17
|49
|3
|Лос-Анджелес
|35
|20
|15
|46
|4
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|5
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|6
|Калгари
|39
|17
|22
|39
|7
|Анахайм
|38
|13
|25
|27
|8
|Сан-Хосе
|39
|9
|30
|21
|7.01
|00:00
|
Колорадо – Флорида
|4 : 8
|7.01
|03:00
|
Питтсбург – Баффало
|1 : 3
|7.01
|03:00
|
Сан-Хосе – Торонто
|- : -
|7.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|4 : 6
|7.01
|03:00
|
Коламбус – Миннесота
|3 : 4 ОТ
|7.01
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|7 : 3
|7.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|4 : 3 Б
|7.01
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|- : -
|7.01
|04:00
|
Каролина – Сент-Луис
|- : -
|7.01
|06:00
|
Эдмонтон – Оттава
|- : -
|7.01
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|- : -
|7.01
|23:00
|
Чикаго – Калгари
|- : -
|7.01
|23:00
|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|40
|65
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|38
|55
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|35
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|28
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|39
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41