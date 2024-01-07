«Ванкувер» в результативном матче обыграл «Нью-Джерси»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:6.

В составе «Кэнакс» по 3 (2+1) очка набрали Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон, еще по шайбе забросили Конор Гарланд и Дакота Джошуа. У «Дэвилз» дубль оформил Колин Миллер, еще по голу забили Эрик Хаула и Брендан Смит.

После этого матча «Ванкувер» с 53 очками занимает второе место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 44 очками — на восьмой строчке «Востока».