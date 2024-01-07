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Сегодня, 05:52

«Рейнджерс» по буллитам уступили «Монреалю», у Панарина два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде в серии буллитов уступили «Монреалю» со счетом 3:4.

В составе гостей по 2 (1+1) очка набрали Артемий Панарин и Винсент Трочек, еще один гол на счету Адама Фокса. У «Канадиенс» отличились Брендан Галлахер, Шон Монахэн и Йоэль Армиа, победный буллит на счету Коула Кофилда.

После этого матча «Рейнджерс» с 54 очками занимают первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 39 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Рейнджерс» — 4:3 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Галлахер — 6 (Эванс, Савар), 11:37 — 1:0. Монахэн — 10 (Юленен), 21:09 — 2:0. Армиа — 6 (Стивенс, Пеццетта), 22:39 — 3:0. Трочек — 10 (Густафссон, Панарин), 30:28 — 3:1. Панарин — 25 (Трочек), 34:29 — 3:2. Фокс — 4 (Веси, Куилль), 49:30 — 3:3.

Победный буллит: Кофилд.

Вратари: Монтембо — Куик.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (7+13+8+2) — 50 (14+20+10+6).

Наши: — - Панарин (24.09/8/0).

7 января. Монреаль. Centre Bell.

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 38 26 12 54
2 Каролина 39 22 17 48
3 Айлендерс 38 18 20 46
4 Филадельфия 39 20 19 46
5 Нью-Джерси 37 21 16 44
6 Питтсбург 37 19 18 42
7 Вашингтон 37 18 19 42
8 Коламбус 41 13 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 24 14 54
2 Флорида 39 25 14 52
3 Торонто 36 19 17 45
4 Тампа-Бэй 41 19 22 43
5 Детройт 39 19 20 42
6 Монреаль 39 17 22 39
7 Баффало 39 16 23 36
8 Оттава 34 14 20 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 38 25 13 54
2 Колорадо 40 25 15 53
3 Даллас 37 22 15 49
4 Нэшвилл 39 21 18 43
5 Аризона 37 19 18 40
6 Сент-Луис 37 19 18 39
7 Миннесота 38 17 21 38
8 Чикаго 39 11 28 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 38 24 14 51
2 Вегас 39 22 17 49
3 Лос-Анджелес 35 20 15 46
4 Сиэтл 39 16 23 41
5 Эдмонтон 35 19 16 39
6 Калгари 39 17 22 39
7 Анахайм 38 13 25 27
8 Сан-Хосе 39 9 30 21
Результаты / календарь
24.12
28.12
29.12
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12.01
7.01 00:00
Колорадо – Флорида
 4 : 8
7.01 03:00
Питтсбург – Баффало
 1 : 3
7.01 03:00
Сан-Хосе – Торонто
 - : -
7.01 03:00
Нью-Джерси – Ванкувер
 4 : 6
7.01 03:00
Коламбус – Миннесота
 3 : 4 ОТ
7.01 03:00
Бостон – Тампа-Бэй
 7 : 3
7.01 03:00
Монреаль – Рейнджерс
4 : 3 Б
7.01 04:00
Даллас – Нэшвилл
 - : -
7.01 04:00
Каролина – Сент-Луис
 - : -
7.01 06:00
Эдмонтон – Оттава
 - : -
7.01 06:00
Вегас – Айлендерс
- : -
7.01 23:00
Чикаго – Калгари
 - : -
7.01 23:00
Вашингтон – Лос-Анджелес
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 67
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 40 65
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 38 55
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 35 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 28
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 39 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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