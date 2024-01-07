«Рейнджерс» по буллитам уступили «Монреалю», у Панарина два очка

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде в серии буллитов уступили «Монреалю» со счетом 3:4.

В составе гостей по 2 (1+1) очка набрали Артемий Панарин и Винсент Трочек, еще один гол на счету Адама Фокса. У «Канадиенс» отличились Брендан Галлахер, Шон Монахэн и Йоэль Армиа, победный буллит на счету Коула Кофилда.

После этого матча «Рейнджерс» с 54 очками занимают первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 39 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Рейнджерс» — 4:3 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Галлахер — 6 (Эванс, Савар), 11:37 — 1:0. Монахэн — 10 (Юленен), 21:09 — 2:0. Армиа — 6 (Стивенс, Пеццетта), 22:39 — 3:0. Трочек — 10 (Густафссон, Панарин), 30:28 — 3:1. Панарин — 25 (Трочек), 34:29 — 3:2. Фокс — 4 (Веси, Куилль), 49:30 — 3:3.

Победный буллит: Кофилд.

Вратари: Монтембо — Куик.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (7+13+8+2) — 50 (14+20+10+6).

Наши: — - Панарин (24.09/8/0).

7 января. Монреаль. Centre Bell.