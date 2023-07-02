Кольяно подписал новый контракт с «Колорадо»

Форвард Эндрю Кольяно подписал новый контракт с «Колорадо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 36-летним канадцем рассчитано на один год. Зарплата игрока составит 825 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Кольяно провел за «Колорадо» 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (10+9) очков. В 4 играх плей-офф форвард не отметился результативными действиями.