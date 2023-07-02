«Флорида» обменяла Дюклера в «Сан-Хосе»

Форвард «Флориды» Энтони Дюклер обменян в «Сан-Хосе», сообщается на официальном сайте клуба.

В обмен на 27-летнего канадца «Пантерз» получили форварда Стивена Лоренца и выбор в пятом драфте-2025.

В минувшем сезоне Дюклер провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (2+7) очков. В плей-офф у него 11 (4+7) очков в 20 играх. На счету Лоренца 19 (10+9) очков в 80 играх.