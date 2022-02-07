Клод Жиру назван первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Филадельфии Клод Жиру назван первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.

Также Жиру был ранее выбран самым ценным игроком прошедшего Матча звезд. Он оформил дубль в той встрече. 34-летний канадский хоккеист получит автомобиль от спонсора.

Второй звездой недели стал нападающий «Торонто» Митч Марнер, третьей — форвард «Флориды» Мэйсон Марчмент.