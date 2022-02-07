Бывший хоккеист Титов о съемках в «Брате-2»: «Бодров как будто из жизни перенес все в фильм»

Бывший форвард «Питтсбурга» и «Калгари» Герман Титов в интервью «СЭ» вспомнил о съемках в фильме «Брат-2», главную роль в котором сыграл Сергей Бодров.

— Да, это у нас не было тренировки, приехала съемочная группа и попросила руководство «Питтсбурга» заснять небольшой эпизод на льду. И вышел наш тренер по вратарям, который в этом эпизоде говорит по-английски. У нас была тренировка «по желанию»: были мы и несколько канадцев.

— С Сергеем Бодровым не общались тогда?

— Общались. Они пришли на матч, а после него мы все вместе со съемочной группой, с Бодровым пошли в ресторан.

— Какое впечатление произвел Бодров?

— Он казался очень спокойным, человек к себе притягивал.

— Он похож на своего героя Данилу Багрова?

— Да, похож. Также себя вел, никаких эмоций, очень спокойный. Как будто из жизни перенес все это в фильм.

— Сколько раз вы смотрели этот фильм?

— Ой, поначалу я, наверное, раз 10 смотрел. И когда я подписал контракт с «Автомобилистом», все меня спрашивали: «Это вы снимались в «Брат-2»?» А я отвечаю: «Да не снимался я там, просто проезжал!»