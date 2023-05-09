Кэмпбелл сменил Скиннера после четырех пропущенных шайб от «Вегаса»

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«Эдмонтон» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Вегасом».

На 33-й минуте при счете 1:4 Джек Кэмпбелл сменил в воротах «Ойлерз» Стюарта Скиннера.

В первом периоде из-за травмы не смог продолжить матч вратарь «Голден Найтс» Лоран Броссуа.