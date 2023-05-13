Бобровский отразил 50 бросков, установив рекорд среди вратарей «Флориды»

«Флорида» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Торонто» (3:2 ОТ).

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 50 бросков — это рекордное количество для голкиперов франшизы в решающем матче плей-офф.

Ранее рекорд принадлежал Скотту Клемменсену, у которого было 39 отраженных бросков в шестой игре четвертьфинала конференции 2012 года.